У крупнейшей добывающей компании Алтайского края сменился директор

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Руководить предприятием “Сибирь-Полиметаллы” на завершающей стадии реализации крупного инвестпроекта будет управленец, много лет работающий в структурах УГМК

В крупнейшей добывающей компании Алтайского края – “Сибирь-Полиметаллы” – сменился генеральный директор. Согласно данным “Спарк Интерфакс”, с 22 января Вадима Рязанцева, который управлял предприятием четыре года, на этом посту сменил Алексей Бодренков.

“Сибирь-Полиметаллы” входит в структуру компаний УГМК. В Алтайском крае она в Рубцовском районе занимается добычей полиметаллических руд на Корбалихинском месторождении и обогащает их на фабрике, которую запустили после масштабной реконструкции. Предприятие является одним из ключевых производителей цинкового концентрата в УГМК.

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В сообщениях СМИ и в аккаунтах УГМК Алексей Бодренков как минимум с 2015 года фигурирует как технический директор компании “Башкирская медь”. До этого, в 2011 и 2013 годах, он упоминался как начальник рудника Гойского ГОКа (Оренбургская область). Это также структуры УГМК.

Последние несколько лет “Сибирь-Полиметаллы” реализует один из крупнейших в крае инвестиционных проектов совокупной стоимостью около 40 млрд рублей. Сейчас он находится в завершающей стадии, сообщали ранее в правительстве региона.

На фабрике внедрили новую технологию переработки , разработанную специально для Корбалихинского месторождения, руда которого относится к труднообогатимым, рассказывал ранее Вадим Рязанцев.

Для этого построили четыре новых корпуса, теплоэнергетический комплекс, реконструировали существующие здания. Мощности фабрики возросла в 2,5 раза, писал у себя в телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.

Взято отсюда.

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