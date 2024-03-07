Женщина отпустила мальчика купаться в незнакомый водоем. Суд ее оправдал

7 марта 2024, 11:0037Написать комментарий

В 2022 году в Калмыкии утонул юный спортсмен из Тольятти. Недавно эта история получила продолжение — на нее обратили внимание в СК РФ. Ребенок погиб в июле 2022 года во время поездки на спортивные сборы, по пути искупаться в непроверенном водоеме ему предложила тренер. А потом, как говорят родители, не бросилась в воду спасать мальчика, когда тот начал тонуть. Суд оправдал женщину. Но мама и папа ребенка не смирились с этим. Они рассказали нашим коллегам из 63.RU, как их сын оказался в этой поездке, что происходило на водоеме в те роковые минуты, как повела себя тренер после трагедии и чего сейчас добиваются убитые горем супруги.

«У нас ЧП, ваш сын утонул»

По словам мамы Антона (имя ребенка изменено) Елены, мальчик успешно занимался карате с пяти лет, участвовал в соревнованиях, ездил на сборы. Заниматься в центре «Мечта» ему очень нравилось. Поэтому предложение поехать в 2022 году на очередные сборы с тренером, на этот раз в Адыгею, не стало для семьи чем-то неожиданным. Тогда ребенку было 11 лет.

— К поездке мы начали готовиться за полгода. Тренеру Елене Юрьевне мы очень доверяли, поэтому никаких сомнений, отправлять с ней сына или нет, не было. Еще в январе мы оплатили проживание для ребенка в гостинице. Выезд был назначен на 4 июля. Ехали они вчетвером на машине тренера — сама тренер, наш сын и еще одна спортсменка с мамой. По пути они планировали остановиться в Волгограде, — рассказала Елена.

Антон и его родители в поездке постоянно были на связи. Последний раз мальчик позвонил маме с папой утром 6 июля и рассказал, что у него всё в порядке, они едут дальше.

— И после обеда мне позвонила тренер и сообщила дословно: «У нас ЧП, Антон утонул». И сказала, что нам надо приехать в Элисту за ребенком. Мы начали разбираться, почему они оказались в Калмыкии, как туда попали, она вообще им была не совсем по пути. Мы этим же днем с мужем на своей машине выехали туда, я позвонила еще раз тренеру, спросила, где она, планирует ли ехать в Тольятти назад. Она ответила, что возвращаться не планирует и продолжает поездку в Адыгею, — рассказала мама мальчика.

«Меня что-то держит, не могу выплыть»

Подробности трагедии ошарашенные внезапным горем родители узнали от следователей и от мамы второй девочки-спортсменки. Трагедия произошла у женщины на глазах. Вот как описывает те роковые минуты Елена со слов свидетелей:

— Мама второй спортсменки рассказала нам, как всё произошло. Тренер и попутчики заехали в село Джалыково Лаганского района и остановились возле водоема Михайловского канала. Тренер предложила ребятам искупаться. Как позже мы выяснили, около водоема стояли таблички, запрещающие купание, и перед купанием тренер и дети катались на лодке по каналу, то есть заросший лотосами канал тренер видела и должна была понимать опасность. Так вот, дети поплавали, тренер сказала им выходить. Сын пожаловался, что за что-то зацепился ногой и не может выплыть. От берега было около двух метров. И ни тренер, ни мама второй спортсменки на помощь ребенку не пришли! Тренер поехала на машине искать лодочников, а вторая осталась на берегу и кричала сыну: «Держись!» А он в это время отчаянно барахтался, пытаясь выплыть. Было потеряно время! Когда лодочник подплыл к месту, где барахтался наш ребенок, тот уже был под водой мертвым.

Как рассказали родители, экспертиза подтвердила, что ребенок умер от асфиксии. Елену и ее супруга Евгения терзает вопрос:

— Есть доказательства, что тренер сына неплохо плавает. Почему она не подплыла к нему и не помогла выбраться?! Для взрослого человека спортивного сложения и подготовки это же не так трудно. Почему она отправилась искать лодочников и потеряла драгоценное время?! К сожалению, ответов мы не получили до сих пор.

По словам Елены, тренера они увидели только в октябре 2022 года — на первом судебном заседании.

— Когда мы похоронили сына, а тренер на связь с нами не выходила, мы отправились к ней на работу, чтобы выяснить, где она вообще. Нам ответили, что тренер в отпуске и на работе за ее передвижениями не следят. При этом в то же время она выкладывала в своих соцсетях фото со сборов. Тренер сына вышла на связь через месяц после его гибели. Она написала нам, чтобы забрали вещи ребенка. Мы попросили оставить их в центре, где он занимался. Увиделись мы на заседании суда. Причем она вошла, извините за выражение, на таком расслабончике. Ни грусти, ни слез — ничего такого мы не увидели, — подчеркнула мама мальчика.

«Сборы неожиданно превратились в отпуск»

По факту гибели Антона следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но, по словам родителей, на судебных заседаниях (на первой инстанции их было шесть) открылись неожиданные обстоятельства.

— Оказалось, как говорила на суде тренер, что в Адыгее были вовсе не спортивные сборы, она ехала туда просто в отпуск, а мы, как она заверяла, буквально навязали нашего сына. И вообще пыталась представить нас как непутевых родителей, как будто у ребенка ничего не было, он даже якобы ходил на тренировки с пакетом. Она даже подчистила нашу переписку в вайбере о поездке, но скрины кое-каких сообщений, где поездка обозначена именно как сборы, нам удалось сделать. Правда, суд этого не учел. В итоге судья вынес тренеру оправдательный приговор, объяснив решение «отсутствием состава преступления», — рассказала мама Антона.

Родители мальчика с решением Лаганского районного суда не согласились. Супруги обжаловали его в городском суде Элисты, подавали кассацию в Краснодарский краевой суд. Там позицию суда первой инстанции оставили без изменений.

— Мы просили переквалифицировать дело в другую часть 109-й статьи УК РФ — первую, просто «Причинение смерти по неосторожности». Но как нам потом пояснили: если бы она ребенка выкинула в воду и смотрела, то да, это вот подходит под эту статью, а так как прямых обвинений в ее адрес нет, может быть, поэтому ее и оправдали. Но с другой стороны, она же знала, что там лотосы, знала, что они там густо растут, не оценила свои возможности. Сейчас мы подали документы в Верховный суд и одновременно обратились в Следственный комитет РФ (там на обращение уже отреагировали. — Прим. ред.), — рассказала Елена.

Мама и папа мальчика объяснили свою позицию:

— Нам не хочется любыми путями засадить тренера ребенка в тюрьму, но хочется добиться справедливости. Чтобы человек, который работает с детьми, ответил за свою халатность, за то, что просто бросила ребенка. Другого слова не могу подобрать. Бросила и поехала дальше. Какое-то наказание должно быть. Хотя бы чтобы ее отстранили от работы с детьми. Ведь она продолжает работать, продолжает возить детей на сборы. И если такая ситуация, как с нашим сыном, повторится, она поведет себя точно так же.

Супруги рассказывают о развитии ситуации и на своих страницах в соцсетях.

Мы обратились за комментарием и к тренеру мальчика. На момент публикации материала получить его не удалось.

Взято Источник

07.03.2024