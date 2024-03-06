Квартиру в обрушенной аварийной многоэтажке семья тоже покупала в кредит

6 марта 2024, 13:3033Написать комментарий

Глава городской администрации Ростова-на- Дону Алексей Логвиненко оскандалился на всю страну: он предложил ростовчанке Светлане Давыденко такую схему переезда из аварийной пятиэтажки: дождаться выплаты за изъятие квартиры, с ее помощью закрыть кредит на покупку жилья в обрушившемся доме и взять новый кредит, чтобы перебраться в новое место. Так чиновник представляет пострадавшим жильцам. Корреспондент 161.RU Диана Кулыгина пообщалась со Светланой, которой в 50 лет приходится начинать жизнь с нуля.

Светлане Давыденко до обрушения дома вместе с мужем работала в «Магните». После того как их дом рухнул, муж пошел работать подсобником на стройку, так как там зарплата больше, а Светлана устроилась в табачку по графику сутки через двое, чтобы время было «бегать по инстанциям». К тому же здоровье испортилось. Полгода назад умер ее папа, 40 дней после похорон Светлана провела в деревне с мамой. Потом мама заболела, и Светлане пришлось ухаживать за ней. Она забрала маму с собой в город и поселила к себе. После обрушения решила с мужем снимать квартиру не в лучших условиях, а маму оставила в своей двухкомнатной квартире, чтобы не стеснять.

Чтобы купить комнатку в общежитии, Давыденко пришлось взять кредит — 480 тысяч рублей — на пять лет. Ростовчанке совсем чуть-чуть не хватило, чтобы выплатить долг. Пятиэтажка рухнула, когда Светлане оставалось отдать за жилье последние 50 тысяч.

— Ему [Логвиненко] не понять простой народ и нашу глобальную проблему! Остаться с ни с чем, ведь нам же выплатили огромную компенсацию в размере 110 тысяч рублей. По его меркам, для нас это огромная сумма! А что такое в наше время 110 тысяч?! Если осталось у тебя то, в чем ты был, два паспорта, собака! — сетует Светлана.

Половину компенсации она потратила на погашение кредита на уничтоженное жилье. Теперь Давыденко с мужем и собакой живет на съемной квартире, потому что временное жилье власти города так и не предложили. Для этого нужно иметь в собственности только жилье на Нариманова, но Светлана является собственником еще одной квартиры — там живет ее больная мама и ухаживающая за ней сестра. Но переехать к родственникам семья не может — будет слишком тесно.

— Там две комнаты: в одной — мама, в другой — сестра. Я же не могу подселиться с мужем и собакой к ним, а мне чиновники заявили: «Ну это ваши проблемы!»

За съемную комнату семья Давыденко платит по 15 тысяч рублей в месяц. Стиральной машины нет, а санузел и ванную приходится делить с хозяевами квартиры. По словам Светланы, даже такое жилье семье с собакой оказалось непросто найти.

— Опять начинать с нуля — как студент. С носового платка и пошел-поехал. Ни веника, ни совка, ни кастрюли — это, конечно, очень сложно, — признается Светлана Давыденко. — У меня еще и собака такая, которую не взять подмышку. Очень сложные обстоятельства, а у них так всё легко решается. Такие типа выплаты они большие нам дают, потому что нам должно на всё хватать.

Оценщик от администрации предложил 1,38 миллиона рублей за комнату Давыденко. Денег на стороннюю экспертизу у семьи не хватило, поэтому пришлось согласиться с предложением властей. Но Светлана полагает, что ей придется воспользоваться советом Логвиненко и снова влезть в кредит, чтобы купить жилье.

1,38 миллиона рублей в феврале 2024 года — это около 9 квадратных метров в средней ростовской новостройке без отделки. В центре города — 8 квадратов.

Предыстория

Пятиэтажка на улице Нариманова начала рушиться вечером 27 января — спасатели срочно эвакуировали около сотни находившихся там жильцов. Утром 28 января рухнула стена и перекрытия одного из подъездов. Дом был признан аварийным еще в 2020 году, но вплоть до 2023-го большинство жильцов даже не знали об этом. При эвакуации внутри почти все оставили в здании личные вещи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, чтобы выяснить, почему городские чиновники едва не дотянули с расселением до трагедии.

Первые недели после обрушения Алексей Логвиненко не спешил встречаться с жильцами, хотя те требовали этого, указывая на неспособность районных чиновников ответить на все вопросы. Наримановцы даже съездили на Первый канал, где рассказали о проблемах с аварийным жильем в Ростове на шоу «Мужское / Женское». При подготовке сюжета охрана администрации города силой вывела из здания журналиста Первого канала.

Адвокат Михаил Цацин после показа ролика (где скручивают журналиста Первого) возмутился поведением охраны.

— У нас каждый такой царек предполагает, что это его царство, его дом, а ты пришел к нему домой на ужин, — заявил в студии Цацин. Телеведущий Гордон спросил: «Кто-то же крышует этого царька»? — Кто-то крышует, и когда-то это закончится. Тут халатность налицо, — заявил в эфире Александр Гордон. — То есть государственные органы, имея им же принятое постановление, это постановление не исполнили. <…> Это сигнал для местного руководства, сигнал, и с этим пора что-то делать, потому что, к счастью, сейчас не было жертв, но это может повториться.

Только 11 февраля Алексей Логвиненко впервые соизволил встретиться с жильцами, пообещав увеличить суммы компенсаций за утраченное имущество — максимум до 100 тысяч рублей. До конца месяца многие так и не получили выплаты. Недовольные люди попытались попасть на отчет сити-менеджера перед городской думой — но их не пустили, сославшись на позднюю отправку заявки. Коммунисты приглашали жителей обрушившегося дома на согласованный митинг 23 февраля — но власти отменили мероприятия, решив, что придет слишком много людей.

На последней встрече с жителями аварийного дома Логвиненко признал, что за предложенную администрацией выкупную стоимость «можно мало что купить хорошего». Только равнозначное жилье. Люди возмутились, что такое жилье — тоже аварийное. Сити-менеджер парировал, что «выплаты не носят характер улучшения жилищных условий». Сидящая в зале Светлана Давыденко возмутилась — она до сих пор выплачивает кредит за комнату в доме на Нариманова, а теперь вынуждена еще и оплачивать жилье. Логвиненко ее успокоил, предложив потратить выплату администрации на погашение кредита.

— А дальше что? — спросила Светлана на встрече 3 марта.

— Новый возьмете, как на эту комнату, — со спокойным лицом сказал Логвиненко.

На второй встрече с Логвиненко жители разрушенного дома узнали, что независимый оценщик должен был выиграть в конкурсе, прежде чем изготавливать экспертизы. Это стало шоком для людей, оплативших работу оценщика и уже получивших заключения на руки. Логвиненко заявил, что зайти в дом за вещами по-прежнему нельзя — он может рухнуть в любой момент.

Одним разрушением не закончится?

Эксперты по недвижимости и юристы заявляют сегодня в Ростове около 200 аварийных домов, которые не планируется расселять в ближайшее время.

— На этот год в программу по расселению входит 36 аварийных домов. Часть из них грозят обрушением, которые признаны аварийными в 2020 году. Прямо сейчас могут рухнуть дома по Нансена, 110 и Башкирская, 4/4. Эти дома в катастрофических условиях находятся, — говорила в эфире Первого канала депутат гордумы Наталья Оськина.

Градоначальник опять предложит людям идти за кредитами?

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06.03.2024