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У «Оппенгеймера» семь «Оскаров»: все лауреаты кинопремии в 2024 году

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По большому счету у зрителей и жюри было два фаворита

11 марта 2024, 09:4267Написать комментарий

У «Оппенгеймера» семь «Оскаров»: все лауреаты кинопремии в 2024 году

Американская киноакадемия в 96-й раз раздала статуэтки «Оскар» всем, кто этого, по мнению киноакадемиков, заслуживает больше остальных. Мы нашли специально обученного человека, который всю ночь не смыкал глаз, чтобы рассказывать обо всём, что происходит в режиме реального времени. Поэтому если вы хотите быть в курсе всех деталей, можете ознакомиться с ними в онлайн-трансляции. А сейчас расскажем, кто взял главные награды «Оскар» в 2024 году.

Некоторые лауреаты в этом году, кстати, не пришли на церемонию вручения премии. Возможно, потому, что сами не ожидали, что им достанется заветная статуэтка. Давайте и мы посмотрим, кто оказался в списке победителей вполне ожидаемо, а кто появился в нем как снег на голову.

  • Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки (18+);
  • лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов» Джонатана Глейзера (18+);
  • лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер» (18+);
  • лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные (18+);
  • лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (18+);
  • лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская» (18+);
  • лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе» (18+);
  • лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара» (18+);
  • лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения» (18+);
  • лучший адаптированный сценарий» — «Американское чтиво» (18+);
  • лучшие грим и прически — «Бедные-несчастные» (18+);
  • лучшие костюмы — «Бедные-несчастные» (18+);
  • лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные» (18+);
  • лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один» (18+);
  • лучший монтаж — «Оппенгеймер» (18+);
  • лучшая операторская работа — «Оппенгеймер» (18+);
  • лучший звук — «Зона интереса» (18+);
  • лучший саундтрек — «Оппенгеймер» (18+);
  • лучшая музыка к фильму — «Барби» (Билли Айлиш, What Was I Made for) (18+);
  • лучшая режиссура — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер» (18+).

А теперь переходим к главным наградам. Лучшим актером стал Киллиан Мëрфи за роль в фильме «Оппенгеймер», лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшая в картине «Бедные-несчастные», статуэтка за лучший фильм ожидаемо досталась картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Взято Источник
11.03.2024

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