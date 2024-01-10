У православных верующих начались Святки

Это период от Рождества до Крещения, между 7 и 19 января.

Святочные дни – традиционно время гаданий и обрядов. В русской традиции было принято колядовать: молодёжь небольшими группами ходила по домам, веселила хозяев и получала за это символические угощения. Незамужние девушки гадали на суженого. Считается, что в период Святок нельзя ссориться, заниматься уборкой дома – вместе с мусором можно вымести из дома счастье и достаток. Плохая примета – занимать деньги в это время, это может привести к финансовым трудностям. Также под запретом грусть и жалобы – уныние только привлекает к себе негативную энергетику.

Ольга Будзович

Взято отсюда.

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