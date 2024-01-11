На сохранность памятника, прообразом которого стал ветеран ВОВ из Алтайского края, уже не единожды покушались

Фото: altai-ter.er.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале обратился к жителям болгарского Пловдива с просьбой встать на защиту памятника “Алеша”, который предложили демонтировать.

Бессарабов отметил, что инициатива возведения памятника принадлежит болгарскому народу. Поэтому простые болгары должны заставить свою власть помнить и уважать “нашу общую братскую историю”.

Он также напомнил, что на сохранность скульптуры не единожды покушались. В частности, весной 2022 года он направлял письмо послу России в Болгарию с просьбой не допустить попыток осквернения или сноса памятника.

“Общими усилиями монумент отстояли. Это необходимо сделать и сейчас”, – указал парламентарий.

Желание снести памятник Бессарабов назвал проявлением агрессии по отношению к России, которая выражается, в том числе, в вандализме на мемориальных комплексах, посвященных советским солдатам.

Бессарабов подчеркнул, что лично знал уроженца Алтайского края Алексея Ивановича Скурлатова, который стал прообразом памятника “Алеша”.

“Мне довелось общаться с ним и глубоко прочувствовать в этом человеке доброту и величие гражданина – патриота и воина России. Его не стало в 2013 году, я провожал его в последний путь. Для меня история разрушения памятника недопустима”, – отметил депутат.

Напомним, депутаты одной из партий призвали демонтировать памятник “Алеша” до конца 2024 года. Если в муниципальном совете инициативу одобрят, то мэр города поддержит такое решение.

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