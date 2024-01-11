Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Я знал “Алешу” лично”. Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На сохранность памятника, прообразом которого стал ветеран ВОВ из Алтайского края, уже не единожды покушались

"Я знал "Алешу" лично". Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии

Фото: altai-ter.er.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале обратился к жителям болгарского Пловдива с просьбой встать на защиту памятника “Алеша”, который предложили демонтировать.

Бессарабов отметил, что инициатива возведения памятника принадлежит болгарскому народу. Поэтому простые болгары должны заставить свою власть помнить и уважать “нашу общую братскую историю”.

Он также напомнил, что на сохранность скульптуры не единожды покушались. В частности, весной 2022 года он направлял письмо послу России в Болгарию с просьбой не допустить попыток осквернения или сноса памятника. 

“Общими усилиями монумент отстояли. Это необходимо сделать и сейчас”, – указал парламентарий.

Желание снести памятник Бессарабов назвал проявлением агрессии по отношению к России, которая выражается, в том числе, в вандализме на мемориальных комплексах, посвященных советским солдатам.

Бессарабов подчеркнул, что лично знал уроженца Алтайского края Алексея Ивановича Скурлатова, который стал прообразом памятника “Алеша”.

“Мне довелось общаться с ним и глубоко прочувствовать в этом человеке доброту и величие гражданина – патриота и воина России. Его не стало в 2013 году, я провожал его в последний путь. Для меня история разрушения памятника недопустима”, – отметил депутат.

Напомним, депутаты одной из партий призвали демонтировать памятник “Алеша” до конца 2024 года. Если в муниципальном совете инициативу одобрят, то мэр города поддержит такое решение.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Болгарии хотят снести памятник “Алеша”, прообразом которого стал уроженец Алтая

12.01.2024

 Интересное

Водопроводные очистные сооружения в Барнауле модернизируют за миллиард рублей

12.01.2024

 Интересное

Физик АлтГУ объяснила, являются ли грозы зимой необычным явлением

12.01.2024

 Интересное

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе

12.01.2024

 Интересное

Связь перевозчика Бесчастного с делом Шеломенцева подтвердили несколько источников

12.01.2024

 Интересное

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

12.01.2024

 Интересное

“Я знал “Алешу” лично”. Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии

12.01.2024

 Интересное

Томенко: аэропорт Барнаула за 2023 год обслужил рекордное число пассажиров

12.01.2024

 Интересное

Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix