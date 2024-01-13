Яйца из РФ остаются одними из самых дешевых в мире, заявили в Росптицесоюзе

Ранее гендиректор союза Галина Бобылева утверждала, что цены в 110-125 рублей за десяток яиц “абсолютно нормальные”

Фото: unsplash.com

Яйца птицы из РФ остаются одними из самых доступных в мире, сообщила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

По ее данным, Россия входит в десятку стран с наибольшим потреблением яиц в год (более 285 штук на человека), занимает шестое место по производству яиц и четвертое – по мясу птицы.

“Российское яйцо остается для потребителя одним из самых дешевых и доступных в мире”, – цитирует ее ТАСС.

Бобылева добавила, что по итогам 2023 года Россия произвела рекордный с 1990-го объем яиц, а за последние 10 лет объем производства продукта вырос в пределах 20%.

Ранее гендиректор заявила, что установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток яиц “абсолютно нормальные, справедливые и адекватные”.

Горняк22



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