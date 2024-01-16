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Яйца могут подорожать на 10-15% в январе. Поставщиков хотят проверить на жадность

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В Госдуме указали, что происходит “беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков”

Яйца могут подорожать на 10-15% в январе. Поставщиков хотят проверить на жадность

Фото: unsplash.com

Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц, пишет “Парламентская газета”.

Депутат Владимир Гутенев отметил, что сейчас торговые сети зачастую продают яйца себе в минус, потому что не могут предлагать покупателям этот продукт по слишком высокой цене – просто перестанут покупать.

Цены на яйца, по его данным, завышают именно производители. В частности, в одном из регионов с начала сентября 2023 года оптовые цены на разные категории яиц выросли на 94%.

“Мы уже слышим от торговых сетей, что происходит беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков”, – подчеркнул Гутенев.

Если подтвердится продолжающийся рост цен на яйца, Госдума обратится в ФАС с требованием провести разбирательство.

“Здесь монополизма нет, но есть сговор. Довольно много производителей решили заработать, необоснованно завышая цены”, – указал парламентарий.

В декабре 2023 года цены на яйца выросли на 18%. По первичным данным Росстата, за первую неделю января 2024 года увеличение составило 4%. Если ситуация не изменится, за январь может быть подорожание на 10-15%.

новости Алтайский

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