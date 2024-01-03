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Яйца на Алтае подорожали не больше всего по стране, но и не меньше всего

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Сильнее всего яйца выросли в цене в Крыму, а меньше всего – на Камчатке

Яйца на Алтае подорожали не больше всего по стране, но и не меньше всего

Фото: unsplash.com

Алтайский край не попал ни в десятку регионов, где куриные яйца подорожали сильнее всего, ни в десятку субъектов, где стоимость выросла минимально. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Росстат.

Согласно данным за 11 месяцев 2023 года, цены на куриные яйца в целом по России выросли в среднем на 36,54%.

Инфографика: РБК со ссылкой на данные Росстата

Самый серьезный рост стоимости показали Крым (68,11%), Пензенская (60,94%) и Псковская области (58,58%). Наименьшее подорожание продемонстрировали Камчатская (0,77%) и Магаданская области (2,96%) и Якутия (11,91%).

Ранее сообщалось, что Алтайский край в лидерах по росту цен на яйца в Сибири, но конкретно – за ноябрь 2023 года.

новости Алтайский

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