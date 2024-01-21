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Яйца по 70 рублей появились в магазинах Алтайского края

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Подвоха никакого, просто они маленькие

Яйца по 70 рублей появились в магазинах Алтайского края

Фото: “Инцидент Барнаул”

В барнаульском “Ашане” появились яйца, которые стоят по 70 рублей за упаковку. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Цена людей приятно удивила, но то, что находится внутри, удивило неприятно. Пользователи соцсетей отметили, что дешевые яйца очень маленького размера. 

Отметим, что на пачке указано, что яйца эти категории С3, а это значит, что вес одного яйца составляет от 35 до 44,9 грамма.

Некоторые из комментаторов отметили, что ничего удивительного в таком продукте нет и размер яиц соответствует цене.

новости Алтайский

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