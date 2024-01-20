Яйца в Алтайском крае оказались самыми дорогими в Сибири

В целом по стране регион по этому показателю занял девятую строчку

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В Алтайском крае яйца подорожали сильнее всего в Сибири и больше, чем в большинстве регионов России. Об этом пишет “Банкфакс” со ссылкой на данные ЦБ.

“В 2023 году Алтайский край выбился в лидеры по удорожанию яиц [в СФО] и занял сразу первое место. Продукт вырос в цене за год сразу на 92,9%”, – отмечает агентство.

Регион по этому показателю существенно опередил другие субъекты СФО. Наибольший рост цен на яйца после Алтайского края зафиксировали в Хакасии (+79,82%), Кузбассе (+78,74%) и Горном Алтае (+73,36%), а наименьший – в Иркутской области (+48,07%).

В общероссийском рейтинге Алтайский край занял девятое место, уступив Севастополю (+92,99%), Кабардино-Балкарии (+93,25%), Кировской области (+93,46%), Крыму (+93,61%), Калмыкии (+95,26%), Пензенской области (+97,3%), Адыгеи (+97,37%) и Коми (+97,97%).

Ранее в Минсельхозе сообщили о снижении цен на яйца на 2,6 и 1,4% за первую и вторую категории, а также спрогнозировали сохранение этого тренда.

горняк



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