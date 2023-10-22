Япония сама подставила себя под удар, пытаясь подставить русских

|

22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Японские рыбаки потеряли доступ к Курилам из-за санкций против России. Пишет Царьград.

Из-за санкций Японии против России японские рыбаки потеряли доступ к Курилам. Об этом пишет японское издание Hokkaido Shimbun (HS), отмечая, что ограничения, которые возникли в результате введения санкций в отношении России, помешали рыболовному промыслу самих японцев.

Пока у Москвы и Токио натянутые отношения, невозможно заниматься рыболовным промыслом, отмечают рыбаки.

“Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись”, – рассказал журналистам один из рыбаков.

ФОТО: © SERGEY METELITSA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский