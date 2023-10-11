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Ящик Пандоры открыт? Спустя год после терактов на Северных потоках пострадал ещё один газопровод

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. С момента терактов на “Северных потоках” прошло чуть больше года. Ещё тогда эксперты озвучивали мнение, что подрыв создал опасный прецедент – теперь пострадал ещё один газопровод. Пишет Царьград.

Газопровод Balticconnector, проложенный по дну Балтийского моря и соединяющий Инкоо (Финляндия) и Палдиски (Эстония), получил повреждения. После “саботажа”, как это называет западная пресса и политики, на ветках “Северных потоков”, “саботажу” подвергся ещё один трубопровод.

Автор телеграм-канала “Голос Мордора” в своей колонке специально для телеграм-канал “360” написал, что на подскочивших в цене фьючерсах заработали газовые трейдеры, некоторые спешат обвинить в этом Россию, а возможный теракт стал, предположительно, новым способом ведения бизнеса.

Многие эксперты говорили, что после подрыва “Северных потоков” был открыт ящик Пандоры. Виновные не были названы, если не считать версии с “украинскими активистами”, а уж тем более не были наказаны. В итоге вся подводная инфраструктура очень многих государств оказалась под угрозой – трубопроводы, силовые кабели, кабели связи.

“…взрывай, что душе угодно. И было только вопросом времени, когда подобное произойдёт снова”, – говорит автор.

В ночь на 8 октября в Balticconnector резко упало давление. Позднее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждён был не только газопровод, но и кабель связи.

По словам автора, рынки отреагировали мгновенным повышением цен на поставки газа, невзирая на то что данный трубопровод не обладает достаточной мощностью. Цена газа в Европе выросла на 10%.

“Газопровод не очень большой и не основной, но рынки отреагировали немедленно – фьючерсы на природный газ уже рванули вверх. У бирж своя логика, и их не особо интересует важность данного газопровода для энергетики. Самого события достаточно, чтобы спекулянты начали безудержно зарабатывать”, – отмечает “Голос Мордора”.

Автор предполагает, что это только начало, а главные последствия взрывов “Северных потоков” ждут всех впереди.

Фото: THE SWEDISH COAST GUARD/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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