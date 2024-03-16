реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Явка на выборах президента России в Алтайском крае достигла 38%

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Проголосовал 561 071 житель

Явка на выборах президента России в Алтайском крае достигла 38%

Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Явка избирателей в Алтайском крае на выборах президента России на 20:00 16 марта составила 38%. Свой голос отдал уже 561 071 человек без учета ДЭГ, сообщили в избирательной комиссии региона.

“Самыми активными по-прежнему остаются избиратели ЗАТО Сибирский (72,6%), Алейского района (67,1%) и муниципального округа Суетский район (59,9%). Свыше 50% явка избирателей составила в Кытмановском, Кулундинском, Заринском, Тюменцевском, Краснощековском, Завьяловском, Рубцовском, Солтонском, Родинском, Петропавловском, Новичихинском, Панкрушихинском, Целинном, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах и Чарышском муниципальном округе”, – отметили в комиссии.

В воскресенье, 17 марта, состоится последний день на выборах президента России. Все избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Горняк22

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В барнауле заметили загадочного мужчину в шляпе на черном…

На пр-те Красноармейском заметили мужчину в черном. При этом передвигался…

Зебра Зузу из барнаульского зоопарка мило поцеловала камеру. Видео

Зебра Зузу из барнаульского зоопарка “Лесная сказка” передала милый поцелуйчик.…

Стала известна явка избирателей в Алтайском крае по итогам…

Выборы Фото: Виталий Барабаш Выборы президента Российской Федерации проходят с…

Астропсихологи рассказали, у кого больше шансов дожить до 100…

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: ru.freepik.com Несмотря на различия в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp