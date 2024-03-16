Явка на выборах президента России в Алтайском крае достигла 38%

Проголосовал 561 071 житель

Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Явка избирателей в Алтайском крае на выборах президента России на 20:00 16 марта составила 38%. Свой голос отдал уже 561 071 человек без учета ДЭГ, сообщили в избирательной комиссии региона.

“Самыми активными по-прежнему остаются избиратели ЗАТО Сибирский (72,6%), Алейского района (67,1%) и муниципального округа Суетский район (59,9%). Свыше 50% явка избирателей составила в Кытмановском, Кулундинском, Заринском, Тюменцевском, Краснощековском, Завьяловском, Рубцовском, Солтонском, Родинском, Петропавловском, Новичихинском, Панкрушихинском, Целинном, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах и Чарышском муниципальном округе”, – отметили в комиссии.

В воскресенье, 17 марта, состоится последний день на выборах президента России. Все избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Горняк22



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