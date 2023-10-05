Убитую на заброшке жительницу Барнаула могли насильно заставить пить алкоголь

Следственные действия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Родственники погибшей не верят, что она ушла с мужчиной пить в непонятном месте, так как алкоголем не увлекалась. Эти отношения изначально многим казались странными

Знакомые убитой в заброшенном доме Барнаула женщины рассказали о ней и ее отношениях. Женщину вспоминают как очень добрую и отзывчивую, не злоупотреблявшую спиртным.

По версии следствия, мужчина пригласил 43-летнюю Снежану в заброшку выпить алкоголь, а потом на почве ревности задушил, отрезал грудь, сбросил тело в подвал, а отрезанные части в Пивоварку.

Как отмечают родственники и знакомые убитой, женщина совсем не злоупотребляла спиртным.

“Мы не верим по одной простой причине — Снежана вообще никогда не пила. Только сок, лимонад, компот, воду, чай… Никогда она не пила алкоголь. Если только насильно он ей что-то залил”, — поделилась в беседе с “360” сестра женщины.

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