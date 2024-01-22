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Учащиеся школы №98 в акции «Снежный десант»

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Учащиеся школы №98 в акции «Снежный десант»

В седьмой раз учащиеся школы №98 участвуют в акции «Снежный десант». Это молодёжная добровольческая (волонтёрская) акция, которая включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодёжной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодёжи, создание условий для реализации потенциала молодёжи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения и формирование ценностей здорового образа жизни. Волонтёрский отряд «Здоровое поколение» школы 98 вместе с представителями студенческого отряда «Армада», состоящего из студентов ВУЗов Алтайского края, в течение дня приняли участие в разнообразных мероприятиях. Участниками акции стали 15 студентов, 58 школьников, 4 педагога, депутат БГД Юрий Ряполов и глава администрации села Власиха Виктор Долинин. Утро учащихся началось с линейки, на которой ребят поприветствовали депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов и заместитель директора по воспитательной работе. Далее студенты на мастер-классах по профориентации рассказали школьникам об учебных заведениях края, затем участники акции вышли на улицу и оказали посильную помощь по уборке наледи и снега детскому саду №236, семьям воинов СВО, а также очистили памятник воинам, павшим во время ВОВ. В этот же день для ребят состоялась интеллектуально-игровая программа «Студенческая жизнь», чай и булочки стали хорошим подкреплением во время чаепития, где школьники и студенты имели возможность поближе познакомиться, а товарищеская игра по волейболу ещё больше объединила участников акции. ⁣

Взято отсюда.

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