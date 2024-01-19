Перед началом массовой переработки шишек, а также в целях исключить случаи получения некондиционных или низкого качества семян, проводят контрольную сушку шишек с целью проверки соблюдения режима работы шишкосушилки и определения фактического выхода семян.

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края», в составе постоянной комиссии, приняли участие в контрольной сушке шишек, которая включает в себя ряд мероприятий.

По каждой породе проводят контрольную сушку 2-3 партий шишек со строгим соблюдением режима сушки, установленного для данного типа шишкосушилки и породы. Температуру в камерах подсушки, верхнем и нижнем стеллажах, в этом случае контролируют каждый час и записывают в журнал, указывая в нем время наблюдения и дату.

Из переработанных шишек одной партии отбирают 2 пробы шишек по 100 шт. в каждой и определяют средний процент шишек раскрывшихся, нераскрывшихся и не раскрывшихся полностью. По результатам контрольной сушки шишек устанавливают фактический выход семян и наличие остатка полнозернистых семян в шишках.

По окончании контрольной сушки шишек был составлен акт, в котором указаны дата, субъект и лесничество, где проводилась контрольная сушка; состав комиссии; тип шишкосушилки и ее производительность; номер и дата паспорта на шишки; дата, время начала и окончания подсушки и сушки; продолжительность сушки; масса или объем загруженных шишек и масса полученных чистых семян; фактический выход семян в процентах и в переводе на 25 %-ную влажность, а при учете шишек в объемных показателях и выход семян из 1 декалитра в г; процент раскрывшихся, нераскрывшихся и не полностью раскрывшихся шишек; соблюдение режима сушки, выявленные неполадки, неисправности в работе шишкосушилки и предложения по их устранению. При получении выхода семян сосны ниже 1 %, ели – ниже 2 %, лиственницы – ниже 4 % и наличии значительного количества нераскрывшихся (не полностью раскрывшихся) шишек рекомендуется отделение их с помощью вращающегося барабана и проведение повторной сушки или удлинения срока сушки шишек. К акту прилагается запись температур и результаты анализа семян.

К переработке сосновых шишек Лесной селекционо-семоноводческий центр Бобровского филиала КАУ «Алтайлес» (ЛССЦ) приступили с ноября прошлого года.

За этот период из лесничеств Алтайского края в ЛССЦ на переработку поступило 53 тонны сосновых шишек. Из 16 тонн переработанного лесосеменного сырья получено 125 килограммов семян. Всего арендаторами лесных участков и подведомственными организациями управления лесами Алтайского края собрано 98 тонн сосновых шишек.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , вести алтай последние новости ,