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Участковые уполномоченные полиции изъяли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы у жителя Усть-Пристанского района

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Участковые уполномоченные полиции изъяли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы у жителя Усть-Пристанского района

Участковые уполномоченные полиции отделения полиции по Усть-Пристанскому району в ходе работы на административном участке в селе Коробейниково изъяли у местного жителя два ружья и 68 патронов к ним.

Сотрудниками полиции установлено, что оружие и боеприпасы хранились у данного мужчины давно и соответствующих разрешений у него не было.

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и боеприпасы в рамках проведения операции «Арсенал».

Взято отсюда.

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