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Отправившийся добровольцем в ДНР Павел Копейкин из Новоалтайска получил ранение в первом же бою, но до сих пор не может пройти военно-врачебную комиссию

Житель Новоалтайска Павел Копейкин отправился на СВО добровольцем. В начале 2023 года в первом же бою он получил ранение под Авдеевкой. Из-за утерянных документов и бюрократических проволочек мужчина не получил федеральную выплату в размере 3 млн рублей. Помимо этого, у него возникли сложности с прохождением врачебно-военной комиссии.

“Первая пуля попала в голову”

Павел Копейкин рассказал “Толку”, что у него не было за плечами военной службы, однако в декабре 2022 года он решил отправиться в зону специальной военной операции добровольцем.

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