Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

Мужчина направлялся домой после лечения травмы, которую он получил во время штурма Авдеевки. В аэропорту его ждала жена

Жителя Алтайского края высадили из самолета, следовавшего по маршруту Москва – Барнаул, из-за подозрений в курении, сообщает “Катунь 24”.

Самолет авиакомпании “Победа” должен был вылететь в 00.05. Однако рейс задержали. Оказалось, что бортпроводники перед вылетом предположили, что один из пассажиров покурил на борту. При этом они не видели окурка в туалете и самого гражданина курящим. Противопожарная сигнализация не срабатывала. Сам мужчина пояснил, что курил на улице, а запах табака исходит от его одежды.

Никто из пассажиров также не видел пассажира курящим в салоне. А те, кто ехал с мужчиной в автобусе до трапа, подтвердили, что от него пахло табаком.

Командир экипажа принял решение о снятии пассажира с рейса. Он пояснил, что на борту действует нулевая толерантность к курению, а решения он может принимать даже несмотря на факт отсутствия срабатывания сигнализации, на основании сообщения от бортпроводника.

В итоге мужчина покинул салон самолета. Задержка рейса составила около 1,5 часов.

Как выяснилось, снятый с рейса мужчина является участником СВО. В Москве он находился три месяца на лечении травмы, полученной при штурме Авдеевки. С собой у него были сумка и игрушка, которую он купил для своей маленькой дочери. В Барнауле мужчину должна была встретить жена, которая приехала из Новичихи.

Ранее “Толк” писал, что авиакомпания “Победа” отказала в обслуживании пассажиру рейса Барнаул – Москва. Им оказался бывший депутат АКЗС от КПРФ Артак Махсудян. Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники.

Причиной конфликта стало то, что полный пассажир не смог пристегнуться и не захотел пересесть на другое место. Проводники пояснили пассажиру, что поскольку он находится на месте у аварийного выхода, то не сможет воспользоваться удлинителем для ремня.

Взято отсюда