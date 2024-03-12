Участники федеральной программы «Земский работник культуры» получат по миллиону рублей поддержки

Данная программа стартует в России со следующего года.

Об этом президент Владимир Путин заявил в Послании Федеральному собранию. Инициатива аналогична уже существующим программам «Земский учитель» и «Земский доктор», и неоднократно предлагалась властями Алтайского края на федеральном уровне. Подробности «Вестям» рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

У нас очень большая сеть, больше 2000 учреждений культуры, и, конечно, очень много сельских клубов, библиотек, детских школ искусств, которые расположены не только в городах, но и в сельской местности. Конечно, потребность в кадрах есть, и, несмотря на то, что у нас в последние годы есть хорошая динамика, год от года всё больше молодых специалистов приходят работать в отрасль культуры, всё-таки на село едут не очень охотно, многие выбирают города. Возможность получить один миллион рублей федеральных средств, заключив при этом договор, который будет обязывать молодого работника трудиться некоторое количество лет в сельской местности – это очень хорошо. Может, за это время там сложится семья, он войдёт в трудовой коллектив, наберёт группы ребятишек, которые будут у него заниматься, это, конечно, формирует образ жизни, привязанность, так люди и закрепляются порой в том месте, в котором потом работают всю жизнь или, по крайней мере, какой-то период времени. Сколько таких людей у нас на сегодняшний момент? Триста с небольшим – это кадровая потребность, которую мы фиксируем. Конечно, это люди, которые работают и в краевых учреждениях, и в городах. На сегодняшний день 158 – кадровая потребность именно на селе.

Какие же работники нужны больше всего на сегодняшний день? Больше всего потребность в преподавателях детских школ искусств и работниках клубной системы, то есть это художественный руководитель, руководители вокальных и хореографических коллективов, которые занимаются с детьми и взрослыми. Понятно, что такие профильные специалисты, конечно, на вес золота, и от наличия или отсутствия такого специалиста в населённом пункте зависит, в принципе, есть какое-то направление в культурной жизни или нет. Мы понимаем, что, если есть хореограф, есть и хореографические коллективы разных возрастных групп. Если есть руководитель по вокалу, то, конечно же, можно набрать несколько хоров, ансамблей. Поэтому это очень важные люди на селе, потому что, в отличие от города, на селе Дом культуры является единственным и главным очагом, куда люди приходят, где они занимаются и вокруг которого сосредоточена не только культурная, но и, зачастую, социальная жизнь села. Конкретные требования к кандидатам на участие в программе и условия предоставления поддержки мы увидим в нормативных актах, когда они появятся, а появятся они в течение этого года. Напомним, деньги будут заложены в бюджет 2025 года, поэтому сейчас есть время, во-первых, заложить деньги в бюджет, во-вторых, разработать нормативные документы. Тогда претендент сможет увидеть, подходит ли он под эти требования и что от него потребуется.

Елена Безрукова , министр культуры Алтайского края.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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