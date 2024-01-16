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Участники “голой вечеринки” Ивлеевой лишились эфира и рекламных контрактов

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Участники "голой вечеринки" Ивлеевой лишились эфира и рекламных контрактов

Громкий скандал с “голой” вечеринкой разгорелся накануне итогов телевизионного нового года, оставив звезд без телеэфира

Громкий скандал с “голой” вечеринкой разгорелся накануне итогов телевизионного нового года. Напомним, в ней приняли участие звезды экранов, пишет РЕН.ТВ.

В результате участников “голой” вечеринки вырезали из новогодних шоу, звезды лишились эфира и рекламных контрактов 

“В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь”, – поделился Филипп Киркоров.

Новый год страна встречала без прежних кумиров – ныне известных как участники “голой” вечеринки. Так, например, в новогодней пародийной комедии Киркорова заменил Никита Кологривый.

В традиционных “голубых огоньках” зритель не увидел Лолиту и Глюкозу, Анну Асти и Джигана. При этом бойцы СВО под бой курантов слушали Акима Апачева.

“Герои должны соответствовать духу времени, мы сейчас находимся в непростой ситуации, идет СВО, на фронте очень много ребят, эти ребята сейчас, которые на фронте, они являются самыми главными зрителями в нашей стране. Творчество должно соответствовать духу времени и их запросам”, – уверен рэп-исполнитель.

Предприниматель Андрей Ковалев считает, что такого поворота событий никто из гостей не ожидал.

“Все думали, что как раз сейчас хайпанут, выложат все эти замечательные фото и видео, и у всех будет все отлично. Никто не ожидал, что Россия – уже другая страна”, – отметил Ковалев.

В канун Нового года блогер и телеведущая Настя Ивлеева собрала вечеринку в стиле “Почти голый”, вызвавшую впоследствии мощный общественный резонанс.

Один из гостей – эпатажный рэпер – пришел в одном носке на “причинном месте” за что получил 15 суток в изоляторе. Остальные участники вечерники приносят публичные извинения.

В ответ на участие в вечеринке компании разорвали с ее участниками рекламные контракты. Их больше не зовут на концерты. И это в Новый год – самое “хлебное” время для артистов. К примеру, у Лолиты отменились концерты в нескольких городах.

Филипп Киркоров улетел на отдых в Дубай, но обещал перевести гонорар за новогодние телешоу жертвам украинского теракта в Белгороде. Пять миллионов артист направил Фонду помощи детям с аутизмом.

“Эта вечеринка действительно повлияла на многих артистов. Те артисты, которые не попали в вещательную сетку, они достаточно уважаемые и талантливые люди , но немножко не поняли всю ситуацию и продолжали свою праздничную жизнь. Поняли, я думаю, что свято место пусто не бывает”, – считает саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.

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Взято отсюда

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