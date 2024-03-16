Участники из Алтайского края поделилась впечатлениями о Всемирном фестивале молодёжи

В первую неделю марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошел Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ). В многочисленных мероприятиях участвовало порядка 20 тысяч человек, среди которых и наши земляки. Они поделились впечатлениями от поездки с «АП».

Город молодёжи

Алина Бушуева, председатель Молодёжного парламента края:

– Фестиваль и территорию «Сириус» на это время назвали городом молодежи. Здесь был свой кодекс со сводом правил для каждого жителя, у каждого был свой паспорт. Мы даже выбирали команду управления городом.

Мы, россияне, жили рядом с ребятами из других стран. Так, напротив была молодежь из Бразилии, через дверь расположились китайцы. Все с большой благодарностью относились как к организаторам, так и к нашей стране. Часто тут и там скандировали: «Россия!» Отметили ребята и отличные условия, созданные для участников. Так, например, все могли выбрать для себя подходящие блюда. Для исповедующих ислам готовили халяльную еду. Организовали и специальные комнаты для молитв.

Запомнился прямой эфир с МКС. Космонавты вышли на связь и рассказали, как удается взаимодействовать одним многонациональным коллективом долгое время на таком малом пространстве. Было любопытно послушать их рассказ. Думаю, многие взяли на заметку их секреты общения.

Всё решено

Михаил Кайзер, студент АлтГПУ:

– Я с командой участвовал в кубке АСБ. Мы вышли на уровень соревнований в Москве. Там в основной тур не прошли, зато оказались на международных играх. Отыграли четыре партии и вышли в полуфинал, где встретились с командой из Киргизии. Уступили два очка и за третье место играли с представителями Монголии. Одержали верх.

По приезде домой нам сказали, что пригласят на ВФМ. За неделю до начала все было решено, билеты куплены. В нашей группе были команды из Казахстана и Белоруссии. Первая игра была с нашими азиатскими соседями. Нам немного не хватило опыта, не все броски заканчивались попаданием мяча в корзину. В итоге мы уступили. Вторая игра была с белорусами. Это профессио­нальная команда, двое из их игроков – в сборной страны. Мы показали достойную игру, но взять верх не удалось.

Было интересно пообщаться с Сергеем Быковым – профессиональным баскетболистом, чемпионом Европы. Он рассказал, как молодым спортсменам справляться с волнением, как сохранять самообладание, когда есть давление со стороны.

Плюс сто друзей

Иван Лопатин:

– Я студент АГАУ. Интересуюсь наукой в сфере животноводства. На фестивале нашел много друзей, единомышленников. Обменивались контактами здесь и сейчас. Все понимали: когда еще встретишь именно этого человека из 20 тысяч? Сразу плюс сто знакомых во всех соцсетях. Я стал понимать тех, у кого по пятьсот друзей «ВКонтакте».

Когда общались с иностранцами, не всегда хватало знания языка, поэтому пользовались гугл-переводчиком. Было интересно рассказать о себе и послушать других. Даже получилось найти друга из Индии. Он социолог, преподаватель с интересной судьбой. Сейчас мы с ним переписываемся.

Там есть наши имена

Степан Подлесных:

– На фестивале был в секторе молодых ученых. Я занимаюсь биомедициной.

По словам Сергея Кириенко, присутствовали представители 190 из 193 стран. Не было только представителей Океании. Запомнился момент на открытии, когда все взялись за руки. Важно, что это было самое начало. Все оказалось так тепло и трогательно. И волнительно, конечно. Думаю, этот жест – один из показателей того, как настроена в том числе и зарубежная молодежь.

В первый день поучаствовал в акции «Мы вместе». Это не просто высадка растений, а закладка «Аллеи молодёжи мира». Там мы высаживали дубы, кипарисы, хвойные. Будете где-то рядом – обязательно зайдите и посмотрите: там есть наши имена!

Еще на ВФМ было шествие в национальных одеждах. Мой наряд был с принтом под гжель – известную русскую роспись. Со мной стали фотографироваться самые разные ребята в своих костюмах. Это было приятно.

Любопытным был момент, когда одним из спикеров фестиваля выступил Патриарх Кирилл. В зале было много людей и других конфессий. Но все понимали, о чем он говорит. Речь шла о тех общечеловеческих ценностях, которые нужно беречь, которые близки всем. Он говорил, что у каждого человека должны быть мама и папа, а не обезличенные «родитель № 1 и № 2», что, несмотря ни на что, нужно сохранять в себе качества, которые и делают нас людьми.

Вне политики

Татьяна Звягинцева:

– Я специалист Министерства социальной защиты Алтайского края. Представляла группу рабочей молодежи. Прошлым летом была на форуме «Территория смыслов», там же был Владимир Путин. К сожалению, тогда попасть на встречу с ним не удалось. Очень хотела поехать на фестиваль, чтобы исполнилась главная моя мечта: увидеть нашего президента.

Когда отправились на фестиваль, понимали, что там соберется молодежь всего мира. А молодежь – вне политики. Все ходили и улыбались. Незнакомые люди подходили обниматься. Даже если был языковой барьер, то все было понятно на уровне улыбок и жестов.

Запомнился день, который прошел со смыслом «Мы вместе с Россией». На одну из площадок вышел певец SHAMAN. И когда он исполнял песню «Встанем», все собравшиеся ее подхватили на своем языке. И от этого были мурашки по телу.

5 марта, например, был день семейных ценностей. Проводили концерт VK-Fest, и один из его организаторов пообещал своей девушке, что позовет ее на сцену. Молодой человек сдержал свое обещание. Когда та оказалась на месте, сделал ей предложение с огромным букетом цветов. Наверное, каждая из участниц фестиваля в тот момент хотела бы почувствовать похожие ощущения. А вообще, за все время ВФМ только по официальной статистике было создано пять таких пар.

Спросить: «Как дела?»

Екатерина Плесовских:

– Я специалист-кинолог Алтайской таможни. Уже 15 лет работаю в этой сфере. Когда пришло информационное письмо, решила участвовать в отборе. Было интересно побывать на федеральной территории «Сириус», посмотреть на представителей других стран.

Молодежь, как ей и положено, не так подвержена стереотипам. Знаете, для меня было таким открытием, что можно выйти из отеля и, подойдя к любому, спросить: «Как дела? А как тебя зовут? Откуда ты?» И все с открытой душой начинают разговаривать. Так можно было дойти до столовой, посидеть там, обменяться контактами. И теперь я думаю, почему здесь, у нас, такое невозможно. Просто представьте себе эту ситуацию в Барнауле, к примеру. Скорее всего, тебя неправильно поймут.

Мы благодарны организаторам и Управлению молодежной политики и реализации программ общественного развития региона за возможность попасть на ВФМ – это другой мир с огромными возможностями.

МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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