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Участники первых зимних игр «Большой Алтай» привезли в Барнаул из Китая 24 медали

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Участники первых зимних игр «Большой Алтай» привезли в Барнаул из Китая 24 медали

Для лыжника Григория Огнёва зимние игры в китайском городе Алтай стали первыми международными, до этого спортсмен на самолёте даже не летал.

К тому же, в поднебесной наши спортсмены столкнулись с новой для себя дисциплиной – ски-альпинизмом: подъём в гору на лыжах, напоминающих охотничьи. Для нашего лыжника это оказалось легкой прогулкой. Григорий вот уже три года ставит рекорды на забегах на гору Муха в Алтайском районе. На дистанции 1000 метров в гору он финишировал первым среди опытных бегунов. В поднебесной Огнёв участвовал и в лыжных гонках, как итог – четыре золотые медали в копилку сборной. А 9-летняя фигуристка Анастасия Галицкая привезла домой золотую медаль. Говорит, Россия всегда славилась сильными фигуристками. Всего от Алтайского края на первые зимние игры «Большой Алтай» отправились 11 лыжников, фигуристов, сноубордистов и конькобежцев. Среди соперников – почти 150 представителей Китая, Монголии и Казахстана. В итоге за три дня соревнований делегация Алтайского края завоевала 24 медали, половина из них золотые. Это первое место в медальном зачёте. Но это не повод для отдыха, некоторые лыжники уже уехали на соревнования в Иркутск, другие атлеты возвращаются к тренировкам.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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