Армия России. Фото: vk.com/mil.

Обратную весточку записали бойцы штурмового подразделения, в котором служат жители двух Алтаев. Военные попросили детей писать им письма почаще

Военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО, прочитали письма детей из Алтайского края, сообщает региональный “Народный фронт” в “Вконтакте”.

Бойцы из Республики Алтай, Алтайского края и Удмуртии зачитали несколько писем вслух надеясь, что дети увидят обратную связь.

Участники спецоперации поздравили школьников с Новым годом, а также попросили почаще присылать им письма. Кроме того, военные пообещали обязательно вернуться.

Ранее стало известно, что Горный Алтай отправил в зону СВО девять автомобилей.

Взято отсюда