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Участники СВО провели урок мужества и попросили детей писать письма на передовую 

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Участники спецоперации поговорили с подрастающим поколением о защитниках Родины, патриотизме и поддержке земляков, которую очень ценят бойцы на передовой

В Барнауле накануне Дня защитника Отечества провели урок мужества, гостями которого стали участники спецоперации Владимир Громов и Евгений Смирнов.

На встречу с военными пришли барнаульские школьники – воспитанники военно-патриотического клуба “Грифон”, военно-спортивного клуба “Борец”, Центра дополнительного образования детей “Память” Пост № 1″ и юнармейский отряд “Росичи”.

По словам участника СВО и депутата АКЗС Владимира Громова, детей нужно воспитывать на личном примере. Именно поэтому он проводит уроки мужества для школьников и студентов, рассказывая о своем боевом пути.

За плечами Владимира Громова участие в чеченской войне и большой опыт работы в правоохранительных органах. В последние годы он руководил частным охранным предприятием.

“С началом спецоперации 80% работавших у меня ребят были мобилизованы или ушли воевать добровольно. Все, что у меня тогда было – бронежилеты, каски, спецсредства – я отдал на передовую. Помогал чем мог. Было и такое, что вечерами таксовал, несмотря на депутатский статус, и все деньги отправлял своим ребятам на те же аптечки”, – поделился он.

Год назад Владимир Громов отправился на СВО добровольцем. Дома его остались ждать жена и четверо детей. Он присоединился к алейской бригаде, в первый же день его назначили командиром отделения штурмового отряда. Через неделю после боевого выхода боец получил должность замкомандира взвода отряда, а потом он заменил раненого командира.

Спасая товарищей от обстрела под Кременной, военнослужащий провел их через минное поле, но сам получил ранение в руку. За мужество и героизм Громова наградили орденом Мужества. Сейчас он тоже помогает фронту – вместе с волонтерами формирует и отправляет грузы с самым необходимым.

“Самое главное в нашей жизни сейчас, как говорит президент, объединиться”, – подчеркнул участник СВО.

Владимир Громов также рассказал школьникам, что вкладывает в понятие “патриотизм”.

“Патриотизм – это в первую очередь знание истории своего государства. Ведь еще Михаил Ломоносов говорил, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Второе – это любовь к семье, друзьям, дому, животным, своей земле. И третья составляющая патриотизма – готовность пожертвовать собой. Однажды наступило время и наши прадеды ушли на войну. Теперь пришло наше время защищать интересы страны. Я никогда не думал, что буду проводить такие уроки мужества. Но если Господь распорядился так, что я сейчас стою перед вами, а не лежу на поле боя, то я должен передать вам свои знания, донести до вас важные мысли, а вы передадите их новым поколениям”, – подчеркнул он.

Кавалер трех орденов Мужества Евгений Смирнов пока не может многого рассказать о своем участии в спецоперации, поскольку выполнял особые задания. Однако его награды говорят сами за себя. В свое время он защищал интересы страны в Сирии, а защищать Донбасс отправился в рядах ЧВК “Вагнер”.

Евгений Смирнов призвал школьников больше внимания уделять учебе, заниматься физической подготовкой и учиться принимать решения. Он также поблагодарил детей за теплые письма, которые они отправляют на передовую.

“Душа согревается там от детских писем. Спасибо вам за это. Продолжайте поддерживать ребят на фронте”, – добавил боец.

Участие в уроке мужества приняла и руководитель краевого штаба “Российских студенческих отрядов” Маргарита Барсукова. По ее словам, на встречу с участниками СВО пришли ребята, которые со школьной скамьи занимают активную гражданскую позицию.

“Наш президент много внимания уделяет воспитанию подрастающего поколения. По инициативе Владимира Путина в 2022 году в стране было создано “Движение первых”, которое помогает детям раскрыть свой потенциал и найти путь в жизни. Думаю, что многие из вас уже состоят в этой организации. Не бойтесь проявлять инициативу, используйте возможности для развития, которые предоставляет детям государство. Ведь вы настоящее и будущее России”, – отметила она.

Также Маргарита Барсукова выразила уверенность, что этот урок мужества будет полезным для детей.

  • Cюжет: Спецоперация на Украине

Взято отсюда

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