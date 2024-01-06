Участником проекта «Мультикухня» стал алжирец, который приехал в Барнаул по любви

В Барнауле идут съёмки очередного эпизода межнационального проекта.

Проект реализуется на грантовые средства Росмолодёжи. Представители разных национальностей готовят традиционные блюда и параллельно рассказывают своим зрителям об особенностях и традициях родной культуры. Ашраф Аячи приехал в Россию два года назад из Алжира – увидел фотографию Светланы в социальных сетях и, не раздумывая, променял пустынные дюны на снежные сугробы. Говорит, Алтай сразу пришёлся ему по вкусу во всех смыслах. Кроме пельменей Ашраф полюбил ещё шашлык и гречку. А вот Светлана не сразу привыкла к алжирским блюдам – слишком острые. Вместе они часто готовят тажин – рыбные тефтели – или традиционный суп из чечевицы. Сегодня на ужин кус-кус с овощами и курицей – коронное блюдо африканского мужа. Готовит семья Аячи под прицелом видеокамер. Они стали участниками межнационального проекта «Мультикухня». Его придумала жительница Барнаула Алёна Чепкасова и выиграла грант Росмолодёжи. Уже сняли шесть выпусков. Зрителям уже показали, как, например, готовить бешбармак, испечь немецкий штрудель, сделать рыбу по-якутски – строганину и армянский хоровац – салат с овощами и мясом. Учились и правильно лепить манты по-узбекски – оказывается, есть минимум три варианта. Этот выпуск, говорят организаторы, особенный. Впервые в проекте готовит вся семья. Ведь главное на такой «кухне» не столько рецепты и кулинарные способности, сколько дружба между народами и культурами. Национальности в программе не повторяются – армяне, казахи, узбеки, немцы, якуты… Всего на средства гранта должны сделать 12 выпусков.

Взято отсюда.

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