Участок Чуйского тракта поврежден из-за обвала скалы

19 января утром в результате обвала скалы произошло повреждение Чуйского тракта в Онгудайском районе Республики Алтай.

Сход скальных пород произошел на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит. В результате образовался провал дорожного полотна, и дорога была перекрыта в обоих направлениях.

Как сообщает Упрдор «Алтай», в результате камнепада одна дорожная полоса разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты. В настоящее время к месту направлена специализированная техника. Дорожникам предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью.

Движение по участку закрыто для всех видов транспорта с 10:30. Безопасность обеспечивают экипажи ГИБДД.

Время завершения восстановительных работ будет определено после оценки повреждений.

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Взято отсюда.

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