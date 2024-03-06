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Участвуй в женском Джип-спринте 8 марта!

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Участвуй в женском Джип-спринте 8 марта!

Всех желающих женщин приглашают принять участие в заезде “Женский ДЖИП-Спринт“, посвященный только самой очаровательной половине человечества!

Мероприятие пройдёт 8 марта!

Регистрация участниц с 11:00, старт в 12:00.

Место проведения: за старым мостом.

Участвуют девушки на любых ПОЛНОПРИВОДНЫХ автомобилях.

Участие бесплатное!

Призы получат все участницы!

Вопросы можно задать по тел.: 8-983-170-20-23

Взято отсюда.

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