Участвуй в женском Джип-спринте 8 марта!

Всех желающих женщин приглашают принять участие в заезде “Женский ДЖИП-Спринт“, посвященный только самой очаровательной половине человечества!
Мероприятие пройдёт 8 марта!
Регистрация участниц с 11:00, старт в 12:00.
Место проведения: за старым мостом.
Участвуют девушки на любых ПОЛНОПРИВОДНЫХ автомобилях.
Участие бесплатное!
Призы получат все участницы!
Вопросы можно задать по тел.: 8-983-170-20-23
Взято отсюда.
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