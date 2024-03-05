Учения по отработке действий в период паводка провели в Алтайском крае

Мероприятие прошло в посёлке Затон.

Источник фото: Катунь 24

Согласно одной из вводных, пострадавшие оказались в населенном пункте, отрезанном от большой земли в период весеннего половодья. Участники отработали доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, транспортировку пострадавших с помощью высокопроходимой техники — это судно на воздушной подушке, снегоболотоход-амфибия «ЛОСЬ», снегоболотоход «Хищник». Также они провели тренировочное спасение провалившегося под лед жителя.

Подготовку к сезону паводка держат на особом контроле. Для оперативного реагирования в случае ЧП уже подготовлены 2 тысячи человек и 300 машин – отметили в региональном МЧС.

«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему сценарию развития обстановки. Ситуация, которая сейчас, благоприятствует прохождению паводка. Вместе с тем мы рассматриваем вопрос наихудшего развития. Рассматриваем 2018 й год – как наихудший пример последствий. Будем стремиться к готовности сил и средств для минимизации последствий», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Губернатор Виктор Томенко сегодня принял участие в совещании МЧС России. Он отметил, что все территории, подверженные подтоплению хорошо известны, именно в них ведомства проводили тренировку. Это 35 муниципальных образованиях. Из краевого бюджета выделено 8 миллионов рублей на мероприятия по подготовке к паводку.

«Для контроля за обстановкой задействовано 49 гидрологических постов, еще дополнительно разворачиваются 16 временных. Определены 25 участков, на которых возможно осложнение паводковой обстановки. Правительством края заключены контракты по перевозке специалистов спасательных групп воздушным транспортом, а также с Кузбассом о проведении взрывных работ на опасных участках», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Также глава регион рассказал, что в ходе сегодняшней тренировки провели учебное информирование фокус-групп о том, как можно обратиться за финансовой помощью в случае ЧС через сервис «Госуслуги». Были отработаны разные способы подачи заявлений, в том числе, через сайт, через МФЦ и управление соцзащиты.

Взято отсюда.

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