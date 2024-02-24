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Ученики школ России будут изучать устройство барнаульских фотосепараторов на уроках профориентации

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Ученики школ России будут изучать устройство барнаульских фотосепараторов на уроках профориентации

Спецкурс для 6-11 классов под названием «Россия: мои горизонты» разработан обществом «Знание».

Планируется, что каждый четверг в школах будет начинаться с классного часа с видеофрагментами, которые снимают в павильонах выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Накануне в павильоне Алтайского края учитель химии из Липецка, победительница второго сезона федерального проекта «Классная тема» Екатерина Сигарева и телеведущий Борис Корчевников рассказали и показали школьникам принцип работы фотосепаратора от алтайской компании «СиСорт». Эта уникальная российская разработка превосходит зарубежные аналоги по многим параметрам. Она с высокой скоростью сортирует мелкие сыпучие материалы, даже размером с кристаллик поваренной соли. Искусственный интеллект анализирует поток данных, разделяя вещества по размеру, форме, цвету и весу. Параметры могут быть любыми – их определяют алгоритмы самообучающейся программы, которая также является уникальной российской разработкой.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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