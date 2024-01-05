Ученые Алтайского края: Виталий Александрович Скопа

Скопа Виталий Александрович стал победителем ежегодного краевого конкурса «Интеллектуальный капитал Алтая» в 2023 году в номинации «Ученый года» по направлению «Гуманитарные науки».

Виталий Скопа – доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой философии и культурологии Алтайского государственного педагогического университета.

Сферу научных интересов Виталия Скопы составляют проблемы истории Сибири и России XІХ века, история философской мысли Эпохи Просвещения; философия образования; философия научного познания; проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Виталий Александрович является автором более 400 работ научного и научно-методического характера, в том числе 3 статей в журналах Web of Science и Scopus; более 100 статей ВАК. Индекс научного цитирования по всем публикациям 13, по РИНЦ – 10.

Виталий Скопа является главным редактором и членом редакционных советов и коллегий в журналах ВАК: 1. Вестник Алтайского государственного педагогического университета; 2. Конфликтология / nota bene; З. Genesis: исторические исследования; 4. Мировая политика; 5. Человек и культура; 6. Международные отношения; 7. Исторический бюллетень, из которых главным редактором журнала ВАК Исторический бюллетень и сборника Философские, социологические и психолого-педагогические проблемы современного образования. Скопа В.А. Член редакционного совета международного журнала Colloquium-Journal (Польша).

Взято отсюда.

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