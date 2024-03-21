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Ученые АВН: Британия хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева

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Ученые АВН: Британия хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева

Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева

Великобритания предлагает организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, сообщает РИА Новости. Об этом российские ученые Академии военных наук пишут в статье в журнале “Национальная оборона”.

“Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева”, – говорится в статье ученых.

Авторы статьи уверены: Лондон полагает, что высвободившиеся силы ВСУ отправятся в зону боевых действий, что в свою очередь подорвет наступательные возможности России и вынудит ее пойти на переговоры.

Статью написали в соавторстве член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.

Однако эксперты признают, что такой план Лондона может остаться без одобрения большинства стран НАТО.

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