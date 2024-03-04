Ученые доказали, что коронавирус плохо влияет на память

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Авторы исследования доказали, что когнитивные функции пострадали в основном у людей, заболевших в начале пандемии, а также у тех, кто лечился в реанимации

Ученые выяснили, что коронавирус ухудшает когнитивные способности. Исследование американских экспертов показало, что у переболевших снижались критическое мышление, логика и память, сообщает BFM.ru .

Исследование опубликовал медицинский журнал New England Journal Of Medicine. Директор Центра инноваций и предпринимательства Сколтеха Дмитрий Кулиш отметил, что “мозговой туман” во время “длинного” коронавируса очевиден и особенно такие последствия видны в научной среде.

“Например, сложная научная статья из шести страниц, чтобы ее прочитать и понять, обычно нужно порядка двух часов. А люди с “длинным” коронавирусом признавались, что теперь им надо на это гораздо больше времени – кому четыре часа, кому и целый день. Это один из примеров того, что мы обсуждаем в нашей научной среде”, – сказал Кулиш.

По словам профессора, это исследование считается первым, которое научно и на большой выборке доказало, что такой коронавирус связан с когнитивными поражениями.

Взято отсюда.

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