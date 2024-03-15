Ученые из США назвали худшее и лучшее время суток для человека

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Ученые разместили на телах респондентов устройства, чтобы измерить частоту сердечных сокращений, количество шагов, а также получить данные о сне и ежедневные оценки настроения

Худшим временем суток вне зависимости от циркадных часов, настроения и других факторов стало 5 утра, заявили ученые Мичиганского университета в издании PLOS Digital Health Journal, сообщает “Российская газета” .

По данным исследователей, о плохом самочувствии в этот период люди говорили вне зависимости от того, во сколько они просыпались. При этом в 5 вечера большинство опрошенных, наоборот, заявляли о хорошем настроении.

“Настроение естественным образом меняется с самой низкой точки утром и самой высокой вечером, независимо от сна“, – отметил психиатр и ведущий автор исследования Бенджамин Шапиро.

Старший автор исследования Дэнни Форгер также рассказал, что в ходе работы они выяснили, что настроение человека подчиняется ритму, который связан с внутренними часами организма. При этом влияние этих часов растет по мере того, сколько человек спит.

В свою очередь, исследование показало, что настроение подопытных ухудшалось по мере того, как долго они оставались без сна.

Ранее российский ученый назвал самую опасную для человека бытовую технику. По его словам, некоторые устройства могут быть опасны из-за СВЧ-излучения.

Взято отсюда.

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