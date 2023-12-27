Ученые нашли связь между домашними питомцами и замедлением старения у их хозяев

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По словам медика, ученые проверяли исполнительные и речевые функции, внимание, а также вербальную и невербальную память у людей с домашними животными

Сохранить когнитивные функции и избежать болезни Альцгеймера можно, если завести питомца и много с ним гулять и общаться, заявила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина, сообщает “Российская газета” .

По ее словам, ученые провели исследование, в рамках которого наблюдали за здоровьем 637 людей в возрасте от 51 до 101 года. При этом у каждого третьего были домашние животные.

С возрастом у всех участников начала снижаться когнитивные функции, однако у владельцев домашних животных этот процесс проходит не так быстро. Самые минимальные показатели оказались у тех, кто долго гулял со своей собакой. В то время, как у кошатников лучше сохранялась вербальная (словесная) память.

Авторы исследования, как отметил медик, связали такие результаты с тем, что собачники больше занимаются физической активностью, которая в пожилом возрасте положительно сказывается на когнитивных функциях, замедляя их ухудшение.

Кроме того, при общении с животными у человека происходит переключение между несколькими когнитивными процессами, что активирует нейронные связи в мозге. Это полезно для долголетия мозга.

“Не менее важный фактор – снижение уровня хронического стресса при общении с животным. Так что не забудьте лишний раз погладить своего пушистого или не очень питомца – это не только приятно, но и очень полезно“, – заключила специалист.

Ранее ученые нашли связь между кошками и развитием шизофрении у их хозяев.

Взято отсюда.

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