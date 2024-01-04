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Ученые назвали два новых симптома коронавируса

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Ученые назвали два новых симптома коронавируса

Британские ученые нашли два новых симптома варианта коронавирусной инфекции JN.

В ряде стран увеличилось число случаев заражения вариантом JN.1, сообщает Daily Mirror.

По данным Управления национальной статистики, к ранее выявленным симптомам прибавилось еще два нетипичных .Так, помимо насморка, кашля и головной боли у заболевших наблюдаются бессонница и тревога.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса JN.1 от своего предшественника, штамма «пирола», отличается большей заразностью.

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