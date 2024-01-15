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Ученые назвали основные различия между мужским и женским мозгом

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Ученые назвали основные различия между мужским и женским мозгом

Фото: unsplash.com

Несмотря на найденные отличия, специалисты подчеркивают, что каждый мозг уникален и проявляет свои особенности в зависимости от множества факторов

Мужской мозг в среднем на 100 граммов тяжелее, чем женский, а также содержит больше белого вещества, сообщает “Общественная служба новостей” .

У женщин, в свою очередь, больше серого вещества. Однако, как подчеркивают ученые, уровень когнитивных функций и интеллектуальных способностей зависят не от объема серого и белого вещества, а от количества связей между нейронами.

У мужчин в основном преобладают связи внутри полушарий, а у женщин – между полушариями“, – отмечают специалисты.

Нейрохирург из НИИ имени Склифосовского Александр Природов рассказал, что у мужчин насчитали около 11 млрд нейронов, а у женщин – 9 млрд.

По мнению экспертов, эти особенности могут объяснять некоторые различия в пространственных и социальных навыках мужчин и женщин. У мужчин сильнее выражена связь между восприятием реальности и координацией действий, а у женщин – между аналитической и интуитивной обработкой информации.

Кроме того, ученые заметили различия в степени атрофии мозга у мужчин и женщин при старении. Масса мозга у женщин с возрастом уменьшается медленнее, чем у мужчин.

Ранее врач перечислил продукты, которые “тормозят” мозг человека. Эксперт также призвал не налегать на обезжиренные продукты, поскольку многие производители добавляют в них много сахара, чтобы сделать вкуснее.

Взято отсюда.

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