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По словам специалистов, некоторые чаи могут помочь человеку, который хочет бросить курить, избавиться от этой вредной привычки

Можно не только избавиться от никотиновой зависимости, но и улучшить состояние организма, заявили британские ученые в BristolPost, сообщает “Росбалт”.

По их словам, бросить курить поможет зеленый чай, который способен производить стимулирующий эффект, аналогичный никотину. Кроме того, с его помощью можно восстановить поврежденные курением ткани и улучшить самочувствие.

Специалисты отмечают, что завязать с вредной привычкой поможет и женьшень, который также добавляют в некоторые чаи. Он, как объясняют ученые, может ослабить действие дофамина – нейромедиатора, который “отвечает” за удовольствие во время курения.

Ранее ученые заявили, что чипсы и фастфуд для здоровья вреднее табака. По их мнению, такая еда популярнее курения, поэтому может навредить большему числу людей.

Взято отсюда