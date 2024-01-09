Ученые обнаружили в воде тысячи частиц вредного для здоровья нанопластика

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Благодаря новому исследованию удалось установить, что содержание пластика может быть в 100 раз больше по сравнению с показателями предыдущих работ

В одной литровой бутылке воды может содержаться в среднем около 240 тысяч частиц пластика, сообщает “Российская газета” со ссылкой на Bloomberg.

Специалисты с помощью нового метода микроскопии исследовали бутилированную воду. Для анализа взяты 25 литровых пластиковых бутылок трех американских производителей США. Всего в них выявили 110–370 тысяч частиц, из которых 90% – нанопластики. При этом в водопроводной воде показатель составил всего 5,5 на один литр.

Опасность нанопластика заключается в том, что эти микроскопические частицы содержат химические вещества фталаты, которые мешают выработке гормонов в организме.

Из-за своих маленьких размеров нанопластик может проникать в клетки и кровь человека, а также через плаценту попадать в тело новорожденных. Его уже связывают с развитием онкологии, проблемами с фертильностью и появлением врожденных дефектов.

При этом ученые отметили, что некоторые частицы не удалось опознать, поэтому объем содержащегося пластика может оказаться еще больше.

Ранее врач назвал самые частые виды рака и ответил, что их провоцирует. По словам медика, ежегодно в России диагностируют более 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Взято отсюда.

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