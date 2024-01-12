Ученые отмечают рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи

В научном сообществе считают, вероятной причиной некие изменения в окружающей среде

Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

“Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде, будь то что-то в нашей пище, лекарствах или в чем-то, что мы еще не определили”, — цитируют авторы слова доктора Андреа Черчек.

В статье указано, что за последние 20 лет частота выявления раковых заболеваний в США выросла на 12,8 процента.

В исследовании журнала BMJ Oncology также установлено резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире среди людей возрастной группы до 50 лет. При этом наибольший рост выявили в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.

В сентябре на полях форума “Ради жизни” главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн поделился, что онкология занимает первое место по смертности среди болезней во всех странах мира.

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Взято отсюда