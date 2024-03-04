Ученые подсчитали, когда наступит день весеннего равноденствия

Ученые могут с точностью до минуты определить наступление астрономической весны

Астрономическая весна не зависит ни от капризов погоды, ни от атмосферных процессов, ни от климатических особенностей. Она наступает строго в день весеннего равноденствия – когда Солнце пересекает небесный экватор (воображаемую линию в небе над экватором Земли) с юга на север, пишет “Российская газета”.

В этот момент ось Земли не отклонена ни от Солнца, ни к нему, и его лучи падают вниз строго по вертикали. И земные сутки делятся пополам: 12 часов света и 12 часов тьмы.

Ученые называют не только день, но даже час и минуты наступления весеннего равноденствия и астрономической весны. Так в 2024 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 6 часов 6 минут мск. С этого момента день начнет постепенно увеличиваться, а ночь – уменьшаться.

Астрономическая весна длится 93 суток. Она продолжается до летнего солнцестояния, которое в 2024 году наступит 20 июня в 23:50 мск. Это будет самый длинный день года и самая короткая ночь.

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Взято отсюда