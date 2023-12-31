Ученые подсчитали, сколько беспилотников нужно Деду Морозу для доставки подарков

Подсчетом занялись ученые Московского государственного университета геодезии и картографии

Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии в преддверии Нового года рассчитали, что Деду Морозу понадобилось бы около трех миллионов коммерческих беспилотников для доставки подарков, если бы он делал это с помощью них, сообщает РИА Новости.

“В случае использования Дедушкой Морозом и Снегурочкой беспилотников для доставки подарков каждому россиянину потребуется около трех миллионов единиц, которыми будут управлять шесть дата-центров, использующих специальную нейросеть для дронов, которую разработал Центр компетенций НТИ на базе МИИГАиК в 2023 году в рамках обеспечения технологического суверенитета в области пространственных данных”, – говорится в сообщении.

Ученые также рассчитали, что Деду Морозу подойдут коммерческие дроны с грузоподъемностью 50 килограммов, а каждый подарок будет весить около одного килограмма.

“Для маршрутизации дронов ученые ЦК НТИ МИИГАиК предлагают использовать разработанную университетом технологию на основе искусственного интеллекта, которая может одновременно отслеживать в небе до 500 тысяч дронов. Таким образом, Дед Мороз и Снегурочка смогут следить за доставкой подарков с помощью смартфона или компьютера”, – пояснили в пресс-службе университета.

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