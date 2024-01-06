Ученые предположили, что более 17 тысяч больных умерли из-за препарата от COVID

Противомалярийный препарат использовался в первую волну в некоторых странах

Около 16,9 тыс. человек могли умереть после приема гидроксихлорохина – специального противомалярийного препарата. Его использовали во время первой волны пандемии коронавируса во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США, сообщает “Коммерсантъ”. Научное предположение первыми выдвинули французские ученые.

«Гидроксихлорохин назначали госпитализированным пациентам с COVID, несмотря на низкий уровень доказанности эффективности приема данных препаратов. Число смертей госпитализированных пациентов, принимавших гидроксихлорохин, оценивается в 16,9 тыс., но может быть и еще большим»,- говорится в статье.

Этот препарат применялся для лечения малярии, ревматоидном артрите, волчанке и других аутоиммунных заболеваниях.

Как отмечают ученые, гидроксихлорохин назначали пациентам с коронавирусом и подозрением на COVID в период первой волны пандемии. В июне 2020-го Всемирная организация здравоохранения сообщила о прекращении испытаний гидроксихлорохина в качестве средства для лечения COVID из-за выявленных у пациентов проблем с сердцем.

Российский Минздрав исключил гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению коронавируса в мае 2021 года.

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Взято отсюда