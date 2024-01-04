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Ученые предсказали пик солнечной активности в 2024 году

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Ученые предсказали пик солнечной активности в 2024 году

По оценкам астрономов, в 2024 году будет наблюдаться пик солнечной активности. Есть вероятность, что выбросы плазмы достигнут Земли, что вызовет масштабные сбои в спутниках и наземных электроприборах.

Активность Солнца изучается по солнечным циклам. Наиболее известные — 11-летние циклы Швабе. Они исследуют появление и исчезновение солнечных пятен, пишут РИА Новости.

Наблюдения, которые ведутся с 1755 года, показывают, что самые сильные возмущения Солнца приходятся приблизительно на середину цикла. Однако предсказать точное время максимума очень сложно.

В декабре 2019-го начался очередной, 25-й цикл. Считается, что он достигнет пика в конце 2025 года — начале 2026-го. Однако, судя по последним данным, это может произойти и раньше.

Как отмечает специалист по космической погоде Татьяна Подладчикова, если посмотреть на графики, то сейчас активность Солнца достаточно высокая, возможно, мы уже в максимуме.

«Но пик может быть двойной — один, например, в этом году, а другой — через два. И суммарная продолжительность максимума при этом будет около трех-четырех лет. Все прогнозы очень неточные»,- подчеркнула специалист.

Опасаться надо не периода повышенной активности, а отдельных экстремальных солнечных событий, которые случаются на спаде солнечного цикла, отмечает Подладчикова.

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Взято отсюда.

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