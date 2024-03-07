Ученые предупредили о новой магнитной буре, которая продлится до 11 марта

Согласно прогнозам, с 7 по 11 марта активность Солнца будет то усиливаться, что ослабевать

В праздничные дни на Землю может обрушиться магнитная буря, сообщает «Толк» со ссылкой на «Газету.ru».

Так, согласно прогнозам, с 7 по 11 марта активность Солнца будет то усиливаться, что ослабевать.

Уже 7 марта в 15.00 Солнце может проявить незначительную активность, которая продлится до 23.00. А следующая буря достигнет Земли 8 марта и утихнет 9 марта. Очередное усиление ожидается с 10 по 11 марта.

Основная причина магнитных бурь – это солнечная активность, например, вспышки и выбросы масс и энергии из солнечной короны. Это явление может оказывать влияние на работу электроники, климатические условия и самочувствие человека.

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Взято отсюда