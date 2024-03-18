Ученые раскрыли продукт, который помогает избавиться от лишнего веса

Фото: unsplash.com

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 37 человек с лишним весом, чтобы найти продукты, которые помогают похудеть

Резистентный крахмал способствует снижению веса, заявили ученые из Шанхайского клинического центра диабета. Об этом сообщает “МК-Тула” со ссылкой на Nature Metabolism.

Исследование проходило 16 дней, в течение которых людей с избыточным весом кормили тремя готовыми блюдами и просили два раза в день пить смешанный с водой порошок крахмала. При этом одной половине добровольцев давали 40 граммов резистентного крахмала, а остальным другой.

В итоге ученые пришли к выводу, что резистентный крахмал помогает человеку худеть. За время эксперимента группа людей, которая его употребляла смогла избавиться от 3 и более кг. В свою очередь, у второй группы, вес значительно не менялся.

Резистентный крахмал – это крахмал, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Его также называют устойчивым или неперевариваемым. Он содержится в бобах, овсяных хлопьях длительной варки и зеленых бананах.

Ранее нутрициолог дала советы всем желающим похудеть к лету. По словам специалиста, важно дисциплинировать себя, а не изнурять тело голоданием и интенсивными тренировками.

Взято отсюда.

новости алтай края , новости горного алтая сегодня свежие ,