Супермаркет. Магазин. Продукты Фото: pixabay.com

По словам специалистов, ультрапереработка наносит серьезный вред сердечно-сосудистой системе и мозгу, а также негативно влияет на обмен веществ и повышает смертность

Ученые из США пришли к выводу, что ультрапереработанная еда из магазинов медленно убивает человека, сообщает “АиФ” со ссылкой на The BMJ.

Наблюдая за питанием почти 10 млн американцев, специалисты обнаружили, что ультрапереработанная еда существенно вызывает более 30 негативных эффектов.

Так, из-за таких продуктов на 50–66% увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на 12–40% вырос риск развития сахарного диабета второго типа, на 55% подскочил риск развития ожирения и на 48% вырос риска развития тревожных расстройств. При этом общая смертность увеличилась на 21%.

Такое исследование актуально и для россиян, ведь советский пищепром создавали по американским лекалам, а после перестройки в стране и вовсе перешли на западный стиль питания.

Какие продукты – ультрапереработанные

Многие уверены, что к ультрапереработанной еде относятся лишь чипсы, газировки, фастфуд и шоколадные батончики, однако на самом деле таких товаров значительно больше.

Так, ультрапродуктами считаются колбасные изделия, копченая птица, полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы, супы быстрого приготовления, бульонные кубики и вторые блюда быстрого приготовления

Масса ультрапереработки и в хлебном отделе – это весь хлеб, особенно из муки высокого сорта. Исключения составляют только изделия из цельного зерна или грубой муки. Также под эту категорию попадает вся сладкая выпечка, конфеты и шоколад с низким содержанием какао.

Та же ситуация с молочными продуктами, где ультрапродуктами не являются только молоко, сливочное масло, йогурт и кисломолочка. Кроме того, в эту же подгруппу попадают сухие завтраки с большим количеством сахара и большинство видов мороженого.

Ранее ученые заявили, что чипсы и фастфуд для здоровья вреднее табака, а также призвали страны принять меры, чтобы свести к минимуму потребление ультрапереработанных продуктов.

Взято отсюда