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Ученые рассказали, сколько лет жизни могут отнимать стрессы и курение

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Ученые рассказали, сколько лет жизни могут отнимать стрессы и курение

Стресс. Депрессия. Фото: unsplash.com

Проведенные эксперименты показали, что регулярные сильные волнения и расстройства могут существенно сократить жизнь человека

Курение и сильный стресс могут сократить продолжительность жизни человека. Результаты исследования группы ученых публикует портал Русаргумент.

По мнению экспертов, курение и сахарный диабет сокращают жизнь человека на шесть лет и шесть месяцев.

В свою очередь, сильный стресс, который регулярно испытывает человек, может сократить его продолжительность жизни на два года и восемь месяцев.

Примечательно, что столько же лет, как и при стрессе, могут отнять и некоторые физические упражнения.

Однако, как уверяют ученые, в случае устранения негативных факторов, продолжительность жизни человека увеличивается.

Подчеркивается, что результаты исследования в первую очередь касаются мужчин.

Взято отсюда

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