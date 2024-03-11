Ученые с мировым именем в области гематологии прибыли в Барнаул

Главная цель визита – это повышение доступности и качества помощи больным

Федеральные эксперты могут непредвзято взглянуть на работу медицинских организаций изнутри. Фото: НМИЦ гематологии Минздрава России

Заболевания системы крови требуют срочной высокотехнологичной помощи, современной диагностики, дорогостоящих лекарств, отлаженной системы донорства и высококвалифицированных врачей. Для этих целей на Алтае на базе краевой клинической больницы в 2002 году был создан филиал Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России. 11 марта филиал посетила группа ученых с мировым именем в области гематологии. Главная цель – знакомство со службой региона и проведение консультаций.

НМИЦ гематологии Минздрава России курирует работу всех региональных служб по профилю «гематология». Федеральные эксперты могут непредвзято взглянуть на работу медицинских организаций изнутри, уделить внимание проблемам, постараться разрешить их и тем самым повысить доступность и качество медпомощи. В алтайском филиале побывали заведующая клинико-диагностическим отделением гематологии и нарушений гемостаза, доктор медицинских наук Надежда Зозуля; заведующая Централизованной клинико-диагностической лабораторией, к. м. н. Валентина Двирнык; начальник оргметод отдела по работе с субъектами РФ Елизавета Малолеткина. А возглавила группу экспертов – генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава, доктор медицинских наук Елена Паровичникова.

Гендиректор НМИЦ гематологии Минздрава, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава Елена Паровичникова

– Наш центр взаимодействует с алтайскими специалистами очень давно, еще с прошлого века, до создания филиала, – рассказывает Елена Николаевна. – Это взаимодействие двух больших гематологических школ – Андрея Ивановича Воробьева (ученый-гематолог, академик, профессор, доктор медицинских наук, директор НИИ гематологии и интенсивной терапии, первый министр здравоохранения РФ, – прим. ред.) и Зиновия Соломоновича Баркагана (алтайский врач-гематолог, член-корреспондент РАМН, – прим. ред.).

По словам специалиста, в Алтайском крае находится ведущая школа гематологии в стране. Это якорная организация НМИЦ и его научный партнер. И огромное число разработок, как научных, так и практических, выполнено именно здесь. Служба концентрирует в себе лечение как опухолевых, так и неопухолевых заболеваний крови. При том, что в ряде регионов традиционно часть заболеваний опухолевого генеза (лимфомы) лечат у онкологов.

В Алтайском крае находится ведущая школа гематологии в стране. Фото: НМИЦ гематологии Минздрава России

– В Алтайском же крае работа выстроена логически, централизованно, с понятной маршрутизацией. Вся гематология сосредоточена на базе краевой больницы: это амбулаторный прием, гематологические кабинеты, дневной стационар, два больших гематологических отделения, стерильный блок. Сюда перешла и гематологическая служба города – и это грамотное решение. А в ближайшие сроки должны восстановить работу, прерванную ковидом, по трансплантации стволовых гемопоэтических клеток, – говорит Елена Паровичникова.

Для федерального центра крайне важно сохранить взаимодействие с алтайским филиалом, продолжить научную работу, возможно, немного ее переформатировать и отрегулировать, сделать более фокусной и направленной на конечный результат. Специалисты выступили перед алтайскими врачами с образовательными лекциями, оценили доступность первичной помощи, лабораторно-диагностических исследований, материально-техническую базу, кадровое обеспечение, лекарственное обеспечение, использование возможностей телемедицины и многое другое. Плюс к этому пообщались в палатах с пациентами.

Эксперты в палатах пообщались с больными. Фото: НМИЦ гематологии Минздрава России

– Я впервые в Барнауле, и приятно удивлена, хотя давно наслышана об алтайском отделении. Могу сказать, что это действительно одна из лучших служб в России, и нужно сохранить эту школу. И важно, чтобы не было ощущения провинциальности науки. Наука провинциальной не бывает, она интернациональная, и где базируется – не имеет значения, – сказала Елена Паровичникова.

Также специалист пояснила, почему гематология должна быть сосредоточена именно на базе большой многопрофильной больницы – как в Алтайском крае:

– Мы лечим заболевание крови, но возникают естественные осложнения, когда в крови все уничтожается, и у человека нет гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов. Естественно, при таком дефиците возникают инфекции, поражения слизистых, нервной системы. И гематологи должны все это учитывать. А в многопрофильных больницах имеются и хирургия, и неврология, и эндокринологи, и так далее.

Для алтайских врачей специалисты прочитали лекции. Фото: НМИЦ гематологии Минздрава России

Эксперт добавила, что и гематологи необходимы в каждом многопрофильном медучреждении. Это одни из самых востребованных врачей-консультантов во всех краевых и областных больницах. Именно их чаще всего приглашают для консультаций по самым разным заболеваниям.

– Это та область внутренней медицины которая, по сути, объединяет всех врачей, – отметила гематолог.

12 марта эксперты проведут заключительное совещание с участием представителей региональной власти, краевых Минздрава, Росздравнадзора и Территориального фонда обязательного медстрахования.

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Взято отсюда

11.03.2024